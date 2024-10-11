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До вашої уваги інформація щодо повномасштабного російського вторгнення в Україну за підсумками 10 жовтня 2024 року.

Завершилася 960 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

Втрати ворога:

Серед новин:

- "Укрпошта передала в доставку понад 20 000 повісток для військовозобов'язаних", — гендиректор компанії.

- "путін примітив вже шведський острів Готланд: є ймовірність нападу рф на Швецію, аби контролювати Балтійське море", — міністр оборони Швеції.

- "На аеродромі базувалися літаки Су-34 та Су-27": в Генштабі підтвердили ураження ае "Ханская". "57 бойових і тренувальних літаків та гелікоптерів серед яких Су-34, Су-35 та Мі-8 були на аеродромі. Скільки із них знищено чи пошкоджено наразі встановлюється".

- "Через чотири дні НАТО розпочне авіаційні навчання Steadfast Noon з відпрацюванням застосування ядерної зброї", — Рютте.

- "Британія може направити війська в Україну", — The Times. "Йдеться про британських інструкторів, які будуть навчати українських новобранців".

- "В Одесі під обстріл балістики потрапив контейнеровоз з гуманітарним вантажем на замовлення ООН для постачання до Палестини", — Міністр аграрної політики та продовольства України Віталій Коваль. "На борту корабля було 45 контейнерів з фасованою соняшниковою олією".

- "Зеленський не готовий до припиненння вогню вздовж лінії фронту в обмін на гарантії безпеки. В ОП спростували заяву газети Corriere della Sera", — ЗМІ з посиланням на його радника з питань комунікацій.

- "рф продавила лівий фланг Курського угрупування Сил Оборони України", – DeepState.

Щодо дій ворога на окремих напрямках:

На даний час відбулося 114 бойових зіткнень. Найгарячішою сьогодні є ситуація на Лиманському, Покровському та Курахівському напрямках.

За сьогодні противник завдав по території України чотири ракетні удари (15 ракет), 45 авіаційних ударів (75 КАБ), використав для ураження 635 дронів-камікадзе. Здійснив понад 3400 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

На Харківському напрямку ворог чотири рази атакував неподалік Вовчанська та Тихого. За наявною інформацією, сьогодні втрати противника на напрямку склали 63 військовослужбовці вбитими та пораненими, три знищених артилерійських системи, дві бойові броньовані машини, вертоліт Мі-8, 14 БпЛА та чотири автомобілі. Також українські воїни пошкодили три артсистеми, чотири автомобілі та дві одиниці спеціальної техніки.

На Куп’янському напрямку ворог протягом дня 12 разів намагався просунутися до наших позицій неподалік Синьківки, Лозової, Колісниківки та Степової Новоселівки. Сім атак противника відбито Силами оборони. Бої продовжуються в п’яти локаціях.

На Лиманському напрямку ворог атакував 30 разів в районах Дружелюбівки, Греківки, Площанки, Невського, Макіївки, Новосадового, Торського та в Серебрянському лісі. Досі точиться чотири боєзіткнення, решту — наші воїни зупинили.

На Сіверському напрямку ворог чотири рази упродовж дня безуспішно намагався прорвати нашу оборону поблизу Верхньокам’янського.

На Краматорському напрямку активність ворога вилилась в сім бойових зіткнень. Шість атак поблизу Оріхово-Василівки, Часового Яру та Ступочок зупинені, на даний час точиться бій в районі Часового Яру.

На Торецькому напрямку наші війська відбивали сім атак противника поблизу Торецька та Щербинівки. Чотири атаки зупинено українськими воїнами, три боєзіткнення тривають досі.

Ворог 18 разів намагався вклинитися в нашу оборону на Покровському напрямку. Від початку доби окупанти в районах населених пунктів Селидове, Крутий Яр, Промінь, Лисівка, Миролюбівка та Калинове 17 разів отримали жорстку відсіч від наших захисників. Одна атака триває. Противник зазнає значних втрат — за попередньою інформацією, сьогодні наші воїни знешкодили на цьому напрямку понад 250 окупантів, 103 з них — безповоротно. Знищено 12 артсистем, дві одиниці РСЗВ “Град”, чотири бойові броньовані машини та 11 автомобілів, також пошкоджено РСЗВ, шість ББМ та п’ять одиниць автомобільної техніки окупантів.

На Курахівському напрямку ворог 15 разів атакував наші позиції. Найбільшу активність проявляв у районі Новоселидівки, Кремінної Балки, Цукуриного, Георгіївки, Костянтинівки, Катеринівки та Антонівки, де українські захисники відбили 13 атак, два боєзіткнення триває.

На Времівському напрямку наші війська відбили дев’ять атак противника, окупанти намагаються просунутись в напрямку Богоявленки.

Окупанти, без успіху, двічі спробували атакувати наші позиції на Оріхівському напрямку поблизу Малої Токмачки та Роботиного. Отримали гідну відсіч.

На Придніпровському напрямку противник не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Чотири невдалі спроби штурмів здійснено агресором протягом дня.

Сьогодні за ефективну та професійну бойову роботу слід відзначити воїнів 3-ї окремої штурмової бригади та 414-го окремого полку ударних безпілотних авіаційних систем Збройних Сил України, які ефективно знищують ворога, завдають йому непоправних втрат в живій силі та техніці.

Звернення Президента України Володимира Зеленського:

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!