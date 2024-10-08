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До вашої уваги інформація щодо повномасштабного російського вторгнення в Україну за підсумками 7 жовтня 2024 року.

Завершилася 957 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

Втрати ворога:

Серед новин:

- Генштаб підтвердив удар по морському нафтовому терміналу росіян в Феодосії, де запроваджено режим техногенної надзвичайної ситуації муніципального характеру.

- "росія продовжує закуповувати західні компоненти для радіоелектронної розвідки та боротьби", — Єрмак. "У 2023 році вона придбала через китайських посередників на суму $38 млн від американської, німецької та швейцарської компаній. У 2024 році ця сума сягнула $12 млн".

- "російський корабель "Обухов" виведено з ладу завдяки успішній операції ГУР МО. Тральщик балтійського флоту базувався у місті Балтійськ та мав виходити на бойове чергування. Він зазнав важких пошкоджень. "Обухов" ― вже другий знешкоджений корабель балтійського флоту за останні півроку".

- "В середньому за добу Сили оборони знешкоджують (убитими й пораненими) 1 271 окупантів" — британська розвідка. За їх даними, втрати на війні проти України досягли нового місячного максимуму.

- "рф вдарила балістикою по Одесі — уражено цивільне судно під прапором Палау. Одна людина загинула та п'ять постраждало".

Щодо дій ворога на окремих напрямках:

Сили оборони продовжують рішуче відбивати спроби ворожих підрозділів просунутися в глибину території України. Наші захисники спрямовують основні зусилля на зриві виконання окупантами завдань наступу, завдають суттєвих втрат ворогу.

За поточну добу відбулося 120 бойових зіткнень. По території України сьогодні держава-терорист завдала трьох ракетних ударів із застосуванням п’яти ракет, 58 авіаударів, скинувши при цьому 91 КАБ. Окрім того, загарбники задіяли для ударів 689 дронів-камікадзе та здійснили понад 3500 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах із використанням різних типів зброї.

На Харківському напрямку російські терористи п’ять разів штурмували позиції наших підрозділів в районі Стариці та Вовчанська. Триває боєзіткнення поблизу Вовчанська, ситуація контрольована. За наявною на цей час інформацією, українські захисники на Харківському напрямку ліквідували та поранили 79 окупантів, знищили дві бойові броньовані машини, п’ять артилерійських систем, 30 БпЛА та три автомобіля; також було пошкоджено три артилерійські системи, чотири автомобіля та одиницю спеціальної техніки противника.

Двадцять п’ять разів ворог атакував наші позиції на Куп’янському напрямку. Поблизу населених пунктів Синьківка, Новоселівка, Глушківка, Лозова та Кругляківка підрозділи Сил оборони відбили 15 наступальних дій. Ситуація напружена, десять боєзіткнень триває.

На Лиманському напрямку за день російські війська 17 разів атакували українських захисників в районах Макіївки, Греківки, Невського, Новосадового, Торського та в Серебрянському лісі. На цей час продовжуються п’ять боєзіткнень.

На Краматорському напрямку українські воїни відбивали дві спроби загарбників просунутись поблизу Часового Яру та Ступочків. Всі атаки відбито, противник успіху не мав.

На Торецькому напрямку, де окупанти за підтримки авіації 11 разів атакували наші позиції поблизу Торецька, Диліївки та Неліпівки. Бойові дії тривають ще у двох локаціях.

На Покровському напрямку впродовж дня агресор атакував українські підрозділи 20 разів. Найбільшу активність проявляв в районі Лисівки та Селідового. Силами оборони України відбито 17 атак, ще три боєзіткнення триває. За наявною інформацією, сьогодні окупанти на цьому напрямку втратили більше 257 військовослужбовців вбитими та пораненими, знищено п’ять артсистем, бойову броньовану машину та вісім автомобілів; також українськими воїнами було пошкоджено танк, три артилерійські системи, шість бойових броньованих машин та два автомобіля окупантів.

Також напружена ситуація і на Курахівському напрямку, де на цей час доби наші захисники відбивали 25 ворожих штурмів. Загарбники намагалися просунутися поблизу Цукуриного, Желанного Другого, Гірника, Новоселидівки, Гострого, Георгіївки та Катеринівки. Триває чотири боєзіткнення.

На Времівському напрямку тривають три атаки переднього краю оборони наших військ в напрямку Богоявленки. Українські воїни стійко обороняють займані рубежі.

На Оріхівському напрямку підрозділами наших військ відбито два ворожі штурми поблизу Роботиного.

На Придніпровському напрямку сім штурмових дій ворога успіху не мали. Втрат позицій не допущено.

Триває операція Сил оборони України в Курській області.

На інших напрямках суттєвих змін не відбулося.

Сьогодні за ефективну бойову роботу слід відзначити воїнів 77-мої окремої аеромобільної Наддніпрянської бригади ДШВ Збройних Сил України та воїнів 118-тої окремої механізованої бригади Сухопутних військ Збройних Сил України.

Звернення Президента України Володимира Зеленського:

"Була сьогодні тривала доповідь щодо фронту – наших дій, наших потреб. Особливо важкими залишаються донецькі напрямки, і ми постараємося переконати партнерів у "Рамштайні", що потрібне відчутне посилення наших можливостей, наших позицій, і саме зараз, протягом осінніх місяців.

Достатнє постачання для фронту, достатнє комплектування наших бригад технікою та достатня далекобійність для наших сил – це те, що точно стане найкращим заспокійливим для росії та найбільше підштовхне всю ситуацію до миру".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!