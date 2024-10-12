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Тим часом, Уругвай зазнав другої поразки у південноамериканській кваліфікації до ЧС-2026.

Головний тренер збірної Уругваю Марсело Б'єлса відреагував на критику з боку колишнього нападника "чарруа" Луїса Суареса після поразки в матчі 9-го туру південноамериканського відбіркового турніру до чемпіонату світу-2026 із національною командою Перу (0:1).

"Слова Луїса Суареса не вплинули на результат. Мені здалося, що самовіддача команди була хорошою, незалежно від того, як ми грали. Те, що сталося на тижні, не визначає і не пояснює те, як ми грали, і я не думаю, що це якось вплинуло.

Це був тиждень із великою кількістю емоцій. Я не ігнорую все, що сталося, і знаю, що мій авторитет так чи інакше постраждав. Я готувався до матчу з усією серйозністю, і реакція гравців була такою, яку я хотів бачити.

Слова Суареса про те, що я не вітаюся? Те, про що ви запитуєте, є приватною справою, і я не збираюся відповідати про зміст зустрічей, що відбулися, і питання, які обговорювалися. Я не збираюся розповідати вам більше, тому що це означало б торкатися питань, які відносяться до внутрішнього життя команди, яка, з моєї точки зору, повинна розглядати ці епізоди всередині", — наводить слова Б'єлси іспанське видання Sport.es.