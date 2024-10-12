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"Синьо-жовті" тричі уразили ворота свого суперника в другому таймі матчу.

У рамках другого туру першого кваліфікаційного раунду Євро-2025 (U-17) зустрілися збірні України та Казахстану.

Протягом першого тайму поєдинку команди не порадували вболівальників голами. У другій половині матчу колектив Юрія Мороза продемонструвала ударні чотири хвилини (69-73). За цей час Андрейко, Залипка та Джурабаєв уразили ворота Алдашева. Більше голів у зустрічі не було.

Якщо сьогодні ввечері Бельгія, яка в першому турі впоралася з Казахстаном (3:1), не програє Косову, "синьо-жовті" достроково вийдуть до другого раунду відбору ЧЄ-2025.

Україна U-17 — Казахстан U-17 3:0

Голи: Андрейко, 69, Залипка, 72, Джурабаєв, 73

Україна: Хадасевич, Мельник (Соломон, 46), Милокост (Ткаченко, 46), Онищук, Залипка, Люсін, Петровський, Кутя (Джурабаєв, 61), Андрейко (Шишкевич, 81), Зудін, Зубрій (Меншиков, 81)

Казахстан: Алдашев, Канесбеков, Нурбулат (Валікхан, 74), Калієв (Ісмагулов, 46), Джеханбек, Калікулов, Нургалі, Сатпаєв (Оринбассар, 70), Петрик (Смаков, 84), Бекболат (Артурулі, 74), Трубін

Попередження: Кенесбеков, Нурболат

Нагадаємо, Україна в першому турі здолала Косово, здійснивши камбек. Із Бельгією команда Мороза зустрінеться у вівторок, 15 жовтня.