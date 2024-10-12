Головним арбітром виступить Дмитро Кубряк.
Дмитро Кубряк, ФК Металіст 1925
12 жовтня 2024, 23:24
Матч відбіркового етапу Євро-2025 (U-21) у групі G між збірними Андорри та Португалії обслуговуватиме українська бригада арбітрів. Про це повідомляє прес-служба УЄФА.
Головним арбітром призначено Дмитра Кубряка, а його помічниками будуть Валентин Куцев та Віктор Нижник. Резервним рефері виступить Клім Заброда.
Матч Андорра – Португалія відбудеться 15 жовтня в Андоррі-ла-Вельї. Стартовий свисток пролунає о 19.00.
Після дев'яти турів Португалія очолює групу, набравши 24 очки, а в Андорри три бали і останній, шостий рядок.