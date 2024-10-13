Представник Мілана йде стопами легендарного нападника.
Юнус Муса, Getty Images
13 жовтня 2024, 14:39
Центральний півзахисник Юнус Муса став другим гравцем, який ще до свого 22-річчя відіграв понад три тисячі хвилин за збірну США.
За даними OptaJack, раніше це вдалося нападнику Лендону Доновану, легенді американської національної команди, який у 157 поєдинках (друге місце в історії) за США відзначився 57 голами (ділить перше з Клінтом Демпсі).
У товариському матчі проти Панами (2:0) Муса відкрив лік своїм результативним ударам за збірну. Ця зустріч була для 21-річного (22 роки йому виповниться 29 листопада) американця 42-ю у футболці національної команди.
Також зазначимо, що контрольний поєдинок із панамцями був дебютним для головного тренера США Маурісіо Почеттіно.