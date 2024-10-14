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Проєкт, принаймні на цей момент, ще живий.

Футбольну Суперлігу можуть запустити у 2025 році. Новий європейський турнір може розпочатися у вересні 2025 року, про це повідомив AS.

Генеральний директор Суперліги Бернд Райхарт раніше заявив про кроки, що вживаються для запуску змагання.

Функціонер вважає, що новий формат Ліги чемпіонів не виправдовує очікувань.

Раніше Європейський суд постановив, що дії ФІФА та УЄФА щодо блокування створення Суперліги суперечать законодавству Євросоюзу про конкуренцію та свободу надання послуг.