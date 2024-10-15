Суперник "синьо-жовтих" вирвав перемогу на останній хвилині основного часу.
Збірна України U-17, фото УАФ
15 жовтня 2024, 17:59
У рамках останнього, третього туру першого кваліфікаційного раунду Євро-2025 (U-17) зустрілися збірні України та Бельгії.
Поєдинок приймало бельгійське місто Генк. Номінальні гості доволі швидко вийшли вперед, пізніше пішовши на перерву з цією мінімальною перевагою. У другій половині матчу колектив Юрія Мороза відновив паритет, але втримати нічийний результат йому не вдалося через пізній гол бельгійців.
Україна U-17 — Бельгія U-17 1:2
Голи: Зудін, 59 — Мітонго Мутеба, 9, да Сілва, 90
Україна: Крапівін, Соломон, Ткаченко, Оніщук, Калюжний (Залипка, 84), Кутья (Джурабаєв, 46), Люсін (Петровський, 46), Слива (Меньшиков, 74), Шишкевич (Андрейко, 80), Зудін, Зубрій
Бельгія: Еверс, Рівера, Йонкерс, Каперс, Даркон, Хамдаві (де Ваннемакер, 61), Траоре (Оятамбве, 79), Фернандес (да Сілва, 61), Камара (Сілла, 61), Мутеба, Муренці.
Попередження: Люсін, Оніщук, Андрейко — Сілла, да Сілва
Таким чином "синьо-жовті" фінішували другими в своєму квартеті.
Вихід до еліт-раунду відбору вони гарантували собі ще за підсумками минулого туру.