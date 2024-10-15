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Суперник "синьо-жовтих" вирвав перемогу на останній хвилині основного часу.

У рамках останнього, третього туру першого кваліфікаційного раунду Євро-2025 (U-17) зустрілися збірні України та Бельгії.

Поєдинок приймало бельгійське місто Генк. Номінальні гості доволі швидко вийшли вперед, пізніше пішовши на перерву з цією мінімальною перевагою. У другій половині матчу колектив Юрія Мороза відновив паритет, але втримати нічийний результат йому не вдалося через пізній гол бельгійців.

Україна U-17 — Бельгія U-17 1:2

Голи: Зудін, 59 — Мітонго Мутеба, 9, да Сілва, 90

Україна: Крапівін, Соломон, Ткаченко, Оніщук, Калюжний (Залипка, 84), Кутья (Джурабаєв, 46), Люсін (Петровський, 46), Слива (Меньшиков, 74), Шишкевич (Андрейко, 80), Зудін, Зубрій

Бельгія: Еверс, Рівера, Йонкерс, Каперс, Даркон, Хамдаві (де Ваннемакер, 61), Траоре (Оятамбве, 79), Фернандес (да Сілва, 61), Камара (Сілла, 61), Мутеба, Муренці.

Попередження: Люсін, Оніщук, Андрейко — Сілла, да Сілва

Таким чином "синьо-жовті" фінішували другими в своєму квартеті.

Вихід до еліт-раунду відбору вони гарантували собі ще за підсумками минулого туру.