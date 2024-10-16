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У десятці найкращих одразу два чемпіонати Англії — АПЛ та Чемпіоншип.

Статистичний портал Opta представив рейтинг найсильніших ліг світу.

Головним критерієм під час складання рейтингу був середній показник сили всіх команд: клуби отримували бали за шкалою від 0 до 100.

Перше місце займає англійська Прем'єр-ліга, яка набрала 87,9 балів. Друге та третє місця розділили італійська Серія А та німецька Бундесліга, які набрали по 86,2 бали.

Додамо, що в десятці найкращих одразу два чемпіонати Англії – до АПЛ додався Чемпіоншип – 77,6 балів.

Також зазначимо, що українська Прем'єр-Ліга не увійшла до топ-20 найкращих чемпіонатів у світі за версією статистичного порталу.