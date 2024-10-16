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Три учасники стануть відомі після плей-оф, матчі якого заплановані на листопад.

Вчора молодіжна збірна України провела свій заключний матч у відборі Євро-2025 (U-21), у якому поступилася Сербії (0:1).

Проте "синьо-жовті" достроково гарантували собі місце у фінальному турнірі, здобувши вісім перемог у десяти матчах.

Команда Унаї Мельгоси здобула пряму путівку як одна з трьох найкращих збірних за рейтингом другиг місць відбору (також відібралися Франція та Польща). З перших місць на Євро пройшли Італія, Іспанія, Нідерланди, Німеччина, Румунія, Англія, Португалія, Словенія, Данія, а Словаччина вже там як господар турніру.

Ще три учасники стануть відомі після плей-оф, матчі якого заплановані на 11—19 листопада. Пари будуть сформовані 17 жовтня. У плей-оф зіграють Хорватія, Фінляндія, Чехія, Норвегія, Бельгія та Грузія.

Жеребкування фінального турніру за участю 16 збірних відбудеться 3 грудня у Братиславі.

Нагадаємо, Євро-2025 пройде з 12 по 29 червня 2025 року у Словаччині.