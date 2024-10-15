U-21

Команда Унаї Мельгоси провалила жовтневий міжнародний цикл, однак усе одно зіграє на міжнародному форумі наступного року.

Молодіжна збірна України трохи більше року тому розпочала свій шлях у кваліфікації до чемпіонату Європи-2025, і тоді ніхто й не міг подумати, що досвід роботи команди на чолі з Унаї Мельгосою стане настільки успішним. До заключного жовтневого міжнародного циклу "синьо-жовті" заходили в ситуації, коли від перемоги у відбірковій групі F їх відділяли всього два матчі та п’ять очок переваги над Англією.

Однак кілька днів тому "три леви" скористались можливістю й у Борнмуті скоротили цю відстань усього до двох залікових балів (2:1). А отже перед останнім туром кваліфікації Україна не мала жодного іншого вибору, окрім як обігравати Сербію, яка вже гарантувала собі третє місце, на полі суперників у місті Стара Пазова.

Як виявилось, заявити про цей намір було значно легше та точно більш оптимістично, аніж це зробити безпосередньо на полі. Хоча насправді потрібно було просто вдало ввійти до цієї гри. Наприклад, із голом у рамках правил від Краснопіра на 13 хвилині, коли Ігор заліз у офсайд під час спроби завершити простріл Романа з правого флангу штрафного на дальню. Або в моменті Ярмолюка трохи згодом, теж була непогана ситуація для забитого м’яча, однак воротар парирував завершальний удар.

І дарма не реалізували ті нагоди, бо те, що сталось потім, прибило ажіотаж у атаці в нашої команди. На 21 хвилині Варфоломєєв подарував м’яч суперникам перед власним штрафним, і Шлівич на пару з Алексичем цим радо скористались, а ми залишились біля розбитого корита та з відсутністю гольових моментів до завершення першого тайму.

Після перерви в цьому плані ситуація була не набагато кращою, і знову Україна зуміла створити не більше трьох реальних гольових нагод. Найбільш близька з них належала Квасниці, який добивав відскок від голкіпера, який парирував дальній удар Рубчинського на 76 хвилині, на межі воротарського, але примудрився схибити повз порожні ворота.

Решту часу "синьо-жовті" тримали м’яч на чужій половині суто ради відсотків контролю, тоді як суперники й думати не хотіли більше про атаки у відповідь, тож суто захищались. Як показав час, сербам це вдалось, а ми ж із моментом Хланя, який здалеку просто розім’яв воротаря під завісу гри, так і залишились ні з чим за підсумком жовтня.

Однак на чемпіонат Європи-2025 наступного року Україна все ж таки поїде, нехай і з другого місця відбіркової групи та з 24 очками в активі. У Англії на один заліковий бал більше, а у Сербії — на вісім менше за нас.Сербія U-21 —0:1Алексич, 21Каличанін — Джурджевич, Міличич, Попович — Лазич, Алексич (Крстич, 90+2), Степанович, Шлівич (Тріфунович, 77), Радоєвич (Вукичевич, 90+2) — Мілошевич (Петкович, 13), Міятович.Нещерет — Роман, Салюк, Мельниченко, Смоляков (Хлань, 72) — Рубчинський, Варфоломєєв (Очеретько, 53), Ярмолюк (Федор, 72) — Брагару, Краснопір (Квасниця, 53, Горбач, 90), Волошин.Попередження: Алексич, Шлівич — Мельниченко, Варфоломєєв, Смоляков