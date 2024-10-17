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Ексзахисник Тоттенгема розповів про невдачі у власній кар’єрі.

Англійський центральний захисник Джафет Танганга є вихованцем академії лондонського Тоттенгема й устиг відзначитись чималою кількістю виступів у складі юнацьких збірних своєї країни абсолютно всіх вікових груп.

Однак належним чином заграти на "дорослому" рівні ані за рідний клуб, ані, тим паче, за національну команду, у нього так і не вийшло, і після пів року попередньої оренди в Міллволлі цього літа 25-річний виконавець став повноцінним гравцем цього клубу з Чемпіоншипу на правах вільного агента.

Про те, що не вдалось йому на початку футбольного шляху, Танганга розповів у останньому інтерв’ю.

"Довіртеся Господу всім серцем, і Він вирівняє ваші шляхи. Я читаю Біблію стільки часу, скільки можу, і це чудове джерело натхнення. Вона вчить, що все відбувається не просто так.

Це допомогло мені змінити свій погляд на життя: навіть травми — це можливості. Кожна вимушена зупинка в кар’єрі була можливістю дізнатись більше про своє тіло, свої межі, свій ритм і про те, як інвестувати в себе, щоб досягти найкращих результатів.

Травми — це важкі часи для футболіста. Ти бачиш, як команда тренується, а ти, у кращому випадку, стоїш десь осторонь. Я часто запитував себе, чому моє тіло продовжує розвалюватись. Спочатку стегно, потім — коліно. Понад рік за п'ять сезонів "дорослої" кар'єри я був змушений пропустити.

Але навіть якщо це звучить дивно, із моєї точки зору, це були дари. Дари Божі. Зараз я почуваюсь добре, улітку я повернувся в Міллволл, після шести місяців оренди, щоб відчути себе знову зірковим гравцем. Уболівальники тут неймовірні, їхня любов була вирішальним фактором у моєму виборі. Вони співають на весь голос: це одна з найкрасивіших атмосфер на трибунах в Англії.

Тоттенгем назавжди залишиться моїм першим домом і займе особливе місце в моєму серці. У мене вже дозріло рішення піти і шукати спадкоємність, але день прощання все одно був важким. Із такою любов'ю нелегко розлучатись.

І насправді зараз я продовжую стежити за ними, уболіваю за своїх колишніх товаришів по команді і знаю, що рано чи пізно вони знову гратимуть у фіналі й виграють його, бо вони на це заслуговують.

Дебют за Тоттенгем — це була найбільша емоція в моїй кар'єрі. Я ніколи не грав у Прем'єр-лізі, і Моурінью з перших хвилин матчу проти Ліверпуля надав мені впевненості. Це був напружений і дуже важливий матч.

Ми так і не виграли, але він був особливим. Я грав проти Мане — найскладнішого суперника в моїй кар'єрі. А вже в передсезонці, коли Почеттіно очолював клуб, я отримав свою порцію адреналіну: у першому в житті міжнародному турне я грав проти Реала, Манчестер Юнайтед і Ювентуса з Кріштіану Роналду.

У дитинстві він був моїм кумиром, я виріс, уболіваючи за Манчестер Юнайтед. Він зачарував мене своїми дриблінгами та голами. Сьогодні він залишається його прикладом для наслідування за маніакальну увагу до кожної деталі у догляді за своїм тілом.

А тепер, сподіваюсь, настав і мій час сяяти у футболі", — заявив англійський виконавець.

Танганга провів за Тоттенгем 50 матчів, зробивши один гольовий пас.