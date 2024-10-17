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Захисник Іспанії прокоментував спірний епізод на Євро-2024.

У чвертьфіналі чемпіонату Європи-2024 збірна Іспанії вибила господарку турніру, Німеччину в додатковий час (2:1).

Однак найбільш пам’ятний епізод того матчу стався перед другим голом "Фурії Роха", коли у ворота команди Луїса де ла Фуенте не було призначено пенальті за гру рукою Марка Кукурельї на 106 хвилині.

Рішення бригади англійського арбітра Ентоні Тейлора через два місяці комітет УЄФА визнав помилковим, однак виправити його наслідки вже було неможливо.

Безпосередній учасник того епізоду, Марк Кукурелья, під час останнього інтерв’ю розповів, що відчував у той момент.

"Той момент із грою рукою? Я був у повній дупі, якщо чесно. Я швидко подивився на суддю... У голові було тільки: "Ні, ні, ти цього не зробиш". І тоді він сказав мені: "Ні, це не пенальті", і якось одразу полегшало.

Я був розгублений і зневірився, тому що цей арбітр мав на мене зуб. Це ж англійський арбітр, і у нас було кілька суперечок із ним у матчах АПЛ. Я знав, що він мені заборгував за попередні свої рішення.

Чи це були найнапруженіші 30 секунд у моєму житті? Звісно, я міг би стати найбільш ненависною людиною в Іспанії.

А потім був той пас на Оярсабаля. У мене досі на телефоні є гіфка з ним. Коли в мене поганий настрій, я надсилаю його всім. У той момент я думав, що якщо він схибить, то я вб'ю його. Жартую", — заявив іспанський виконавець.

У підсумку Іспанія виграла турнір, здолавши у фіналі збірну Англії.