Явна помилка була визнана через 2 місяці після епізоду.
Непризначений пенальті за гру рукою Кукурельї, Getty Images
23 вересня 2024, 15:51
УЄФА визнав рішення арбітра у матчі чвертьфіналу Євро-2024 між Іспанією та Німеччиною щодо руки захисника Марка Кукурельї помилковим, пише Relevo.
"Відповідно до останніх рекомендацій УЄФА, контакт руки з м'ячем, який зупиняє удар по воротах, повинен каратися суворо, і в більшості випадків повинен призначатися пенальті, за винятком випадків, коли рука захисника знаходиться дуже близько до тіла або стикається з ним".
"У такому випадку захисник (Кукурелья) зупинив удар по воротах рукою, яка не дуже близько до тіла, зробивши себе більше, тому мав бути призначений пенальті", — йдеться у документі УЄФА.
Матч завершився перемогою Іспанії 2:1.