Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Явна помилка була визнана через 2 місяці після епізоду.

УЄФА визнав рішення арбітра у матчі чвертьфіналу Євро-2024 між Іспанією та Німеччиною щодо руки захисника Марка Кукурельї помилковим, пише Relevo.

"Відповідно до останніх рекомендацій УЄФА, контакт руки з м'ячем, який зупиняє удар по воротах, повинен каратися суворо, і в більшості випадків повинен призначатися пенальті, за винятком випадків, коли рука захисника знаходиться дуже близько до тіла або стикається з ним".

"У такому випадку захисник (Кукурелья) зупинив удар по воротах рукою, яка не дуже близько до тіла, зробивши себе більше, тому мав бути призначений пенальті", — йдеться у документі УЄФА.

Матч завершився перемогою Іспанії 2:1.