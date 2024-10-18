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Ще одна нагорода для аргентинського форварда Інтер Маямі.

Нападник Інтер Маямі та збірної Аргентини Ліонель Мессі отримав приз як найтитулованіший футболіст в історії.

Вчора, 17 жовтня, іспанське видання Marca вручило 37-річному аргентинцю спеціальну нагороду за його досягнення у футболі.

Церемонія відбулася на домашньому стадіоні Інтера у Форт-Лодердейлі. Мессі отримав приз із рук директора Marca Хуана Ігнасіо Гальярдо та співвласника американського клубу Хорхе Маса.

"Дякую за це визнання. І велике спасибі всім людям, які супроводжували мене в кожний момент, як на полі, так і за його межами. Як я завжди казав, жоден із виграних мною титулів не зміг би виграти без тих, хто мене підтримує і без моїх партнерів як збірної, так і клубів, де я грав", — написав Мессі в соцмережах.

Нинішнього сезону Мессі взяв участь у 18 матчах, у яких записав до свого активу 17 голів та 10 результативних передач.

Загалом на рахунку Ліонеля 46 командних нагород, а також 56 індивідуальних.