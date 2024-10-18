Ще одна нагорода для аргентинського форварда Інтер Маямі.
Ліонель Мессі, ФК Інтер Маямі
18 жовтня 2024, 11:48
Нападник Інтер Маямі та збірної Аргентини Ліонель Мессі отримав приз як найтитулованіший футболіст в історії.
Вчора, 17 жовтня, іспанське видання Marca вручило 37-річному аргентинцю спеціальну нагороду за його досягнення у футболі.
Церемонія відбулася на домашньому стадіоні Інтера у Форт-Лодердейлі. Мессі отримав приз із рук директора Marca Хуана Ігнасіо Гальярдо та співвласника американського клубу Хорхе Маса.
"Дякую за це визнання. І велике спасибі всім людям, які супроводжували мене в кожний момент, як на полі, так і за його межами. Як я завжди казав, жоден із виграних мною титулів не зміг би виграти без тих, хто мене підтримує і без моїх партнерів як збірної, так і клубів, де я грав", — написав Мессі в соцмережах.
Нинішнього сезону Мессі взяв участь у 18 матчах, у яких записав до свого активу 17 голів та 10 результативних передач.
Загалом на рахунку Ліонеля 46 командних нагород, а також 56 індивідуальних.