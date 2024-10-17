Італія

Зірковий аргентинець підтримав свого партнера зі збірної.

Нападник Інтер Маямі та збірної Аргентини Ліонель Мессі прокоментував виступи свого партнера по збірній Лаутаро Мартінеса з міланського Інтера.

"Він провів вражаючий сезон, забив у фіналі Кубка Америки, став найкращим бомбардиром турніру. Він заслуговує на Золотий м'яч більше, ніж будь-хто інший", — наводить слова Мессі La Gazzetta dello Sport.

Сам Мартінес не має особливих ілюзій, але заявив, що буде присутнім на церемонії нагородження Золотого м'яча.

"Правда в тому, що так: я буду з дружиною на церемонії нагородження з тим же ентузіазмом, що і завжди. Я завжди кажу, що колектив цінніше за особу, але торік я провів вражаючий сезон з Інтером, я закінчив його з титулом і п'ятьма голами в Кубку Америки. Аналізуючи все, я думаю, що я там… Я не хочу багато говорити, але я в числі претендентів. Я щасливий і схвильований. Подивимося, що станеться", — сказав Мартінес.

У нинішньому сезоні Мартінес провів вісім матчів, у яких забив три м'ячі та віддав один асист.