Чемпіонат Світу-2022: чемпіонат світу з футболу

Аргентинець не хоче квапити події.

Футболіст збірної Аргентини Ліонель Мессі відповів на запитання про свою можливу участь на чемпіонаті світу 2026 року.

"Я не забігаю вперед, а намагаюся насолоджуватися кожним днем. Коли прийде час, буде видно, я не люблю квапити події.

Сподіваюся, я зможу продовжувати виступати на цьому рівні, почуватися добре і бути щасливим. Я дивлюся на ситуацію ширше, ніж просто — поїду я на чемпіонат світу чи ні", — цитує Мессі видання Marca.

Нагадаємо, що минулий чемпіонат світу збірна Аргентини виграла. Команда Ліонеля Скалоні у фіналі обіграла Францію по пенальті після нічиєї 3:3.

Раніше повідомлялося, що Мессі близький до отримання нової індивідуальної нагороди.