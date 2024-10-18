Аргентинець не хоче квапити події.
Ліонель Мессі, Getty Images
18 жовтня 2024, 00:35
Футболіст збірної Аргентини Ліонель Мессі відповів на запитання про свою можливу участь на чемпіонаті світу 2026 року.
"Я не забігаю вперед, а намагаюся насолоджуватися кожним днем. Коли прийде час, буде видно, я не люблю квапити події.
Сподіваюся, я зможу продовжувати виступати на цьому рівні, почуватися добре і бути щасливим. Я дивлюся на ситуацію ширше, ніж просто — поїду я на чемпіонат світу чи ні", — цитує Мессі видання Marca.
Нагадаємо, що минулий чемпіонат світу збірна Аргентини виграла. Команда Ліонеля Скалоні у фіналі обіграла Францію по пенальті після нічиєї 3:3.
Раніше повідомлялося, що Мессі близький до отримання нової індивідуальної нагороди.