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Переміг чи ні — стане відомо 21 жовтня.

Нападник Інтер Маямі Ліонель Мессі вражаюче провів сезон у МЛС.

Зірковий аргентинець записав на свій рахунок 17 забитих м'ячів і десять результативних передач у 18 матчах, а його команда достроково гарантувала собі перше місце у Східній конференції.

Як інформує Inter Miami News Hub, саме Мессі вважається фаворитом у боротьбі за нагороду MVP сезону в МЛС (те саме, що і найкращий гравець). Переможця буде оголошено 21 жовтня. Участь у голосуванні братимуть гравці, технічний персонал і представники ЗМІ.

Нагадаємо, Ліонель Мессі виступає за Інтер Маямі з літа минулого року.

Раніше повідомлялося, що Мессі піднявся на друге місце у списку найкращих бомбардирів серед збірних.