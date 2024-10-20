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Аргентинець продовжує вражати.

Аргентинський нападник Інтер Маямі Ліонель Мессі оформив хет-трик у заключному матчі регулярного сезону МЛС із Нью-Інгленд Революшн (6:2).

Таким чином, Мессі став найкращим бомбардиром в історії американського клубу. Після матчу з Нью-Інгленд Революшн, на рахунку 37-річного аргентинця відтепер 33 забитих голи за "сонячний" клуб. За цим показником аргентинець обійшов свого одноклубника, еквадорського нападника Леонардо Кампану, який лідирував раніше із показником у 32 забиті м'ячі.

В поточному сезоні МЛС на рахунку Ліонеля Мессі у складі Інтер Маямі 19 матчів, у яких він забив 20 голів та віддав 10 результативних передач.