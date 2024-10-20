Мессі та Ко братимуть участь у КЧС.
Мессі та Інфантіно, getty images
20 жовтня 2024, 09:52
Представник МЛС Інтер Маямі отримав офіційне запрошення прийняти участь у оновленому клубному чемпіонаті світу, який пройде наступного літа на теренах США.
Після заключного матчу регулярного сезону МЛС, у якому Інтер Маямі розгромив Нью-Інгленд Революшн (6:2), президент ФІФА Джанні Інфантіно заявив, що "чаплі" отримують єдину квоту-запрошення для країни-організатора на клубний чемпіонат світу. Для клубу з Форт-Лодердейла це перша участь в історії клубного чемпіонату світу.
Зазначимо, що Інтер Маямі достроково став переможцем у регулярному чемпіонаті МЛС та вийшов у плей-оф.