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Команда Олексія Бєліка записала на свій рахунок другу перемогу у трьох матчах єврокубкового турніру.

У рамках третього туру Юнацької ліги УЄФА донецький Шахтар U-19 зустрівся з однолітками з лондонського Арсеналу.

Рахунок у матчі на користь "гірників" було відкрито на 14-ій хвилині завдяки зусиллям Валентина Галонського.

Незважаючи на те, що під завісу протистояння юнацька команда Шахтаря залишилася у меншості, підопічним Олексія Бєліка все ж вдалося зберегти мінімальну перевагу на табло до фінального свистка — 1:0.

Арсенал U-19 — Шахтар U-19 0:1

Гол: Галонський, 14

Вилучення: Бундаш, 90+8 (Шахтар, друга жовта).

Склад Шахтаря: