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Кардинальні зміни чекають на американську лігу.

Керівники ліги та власники клубів МЛС вивчають можливість змін у календарі, щоб перейти на розіграш турніру у форматі "осінь-весна" з перервами влітку та взимку, повідомляє The Athletic.

Ліга може запровадити зміни вже влітку 2026 року, коли завершиться чемпіонат світу з футболу.

Зараз змагання проходять у форматі "весна-осінь".Матчі плей-оф проводяться у листопаді-грудні.

Чемпіонат світу 2026 відбудеться у Канаді, Мексиці та США з 11 червня до 19 липня 2026 року.

Раніше повідомлялось, що Мессі — гравець жовтня в МЛС.