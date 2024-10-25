Скоро стане відомо ім'я переможця.
Мессі та Суарес, Getty Images
25 жовтня 2024, 00:51
Прес-служба MLS опублікувала фінальну п'ятірку претендентів на звання найціннішого гравця сезону за підсумками регулярного чемпіонату.
На нагороду претендують Ліонель Мессі, Луїс Суарес (обидва — Інтер Маямі), Крістіан Бентеке (Ді Сі Юнайтед), Кучо Ернандес (Коламбус Крю) і Евандер (Портленд Тімберс).
На приз найкращому тренеру сезону в регулярці номіновані Герардо Мартіно (Інтер Маямі), Кріс Армас (Колорадо Репідс) і Вілфрід Ненсі (Коламбус Крю).
Раніше повідомлялося, що МЛС може перейти на систему "осінь-весна" після ЧС-2026.