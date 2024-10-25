Причиною смерті став серцевий напад.
Абдельазіз Баррада, Getty Images
25 жовтня 2024, 08:35
Колишній півзахисник збірної Марокко Абдельазіз Баррада помер у віці 35 років. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
Баррада помер у четвер, 24 жовтня, через серцевий напад.
35-річний марокканець завершив кар'єру влітку 2021 року. За свою кар'єру він виступав за Хетафе, Марсель, Ан-Наср, Аль-Джазіру, Антальяспор, Аль-Шаханію та Хімнастик. На його рахунку 227 матчів, 40 голів та 36 асистів.
Також Баррада провів 26 матчів та забив чотири голи за збірну Марокко.