Інше

Причиною смерті став серцевий напад.

Колишній півзахисник збірної Марокко Абдельазіз Баррада помер у віці 35 років. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Баррада помер у четвер, 24 жовтня, через серцевий напад.

35-річний марокканець завершив кар'єру влітку 2021 року. За свою кар'єру він виступав за Хетафе, Марсель, Ан-Наср, Аль-Джазіру, Антальяспор, Аль-Шаханію та Хімнастик. На його рахунку 227 матчів, 40 голів та 36 асистів.

Також Баррада провів 26 матчів та забив чотири голи за збірну Марокко.