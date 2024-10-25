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Шикарна компенсація.

Італійський фахівець Роберто Манчіні отримає значну грошову компенсацію за звільнення з посади головного тренера збірної Саудівської Аравії. Про це повідомляє Ніколо Скіра.

За інформацією джерела, 59-річний наставник отримає 20 мільйонів євро компенсації.

Роберто Манчіні працював із "соколами" з серпня 2023 року. Під його керівництвом збірна провела 20 матчів, з яких виграла вісім, а також зазнала п'ять поразок.

У відборі на чемпіонат світу 2026 року у національній команди Саудівської Аравії одна перемога в чотирьох іграх третього кваліфікаційного етапу, вона йде на третьому місці в групі С.