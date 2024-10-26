Інше

Кожен з нас колись був Бартошем Франковським.

Контрольно-дисциплінарний комітет Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА) дискваліфікував польських суддів Бартоша Франковського та Томаша Мусяла, які в алкогольному сп'янінні вкрали дорожній знак . Про це повідомляє BBC.

За порушення основних правил гідної поведінки, а також за дискредитацію спорту та УЄФА обох арбітрів відсторонено від суддівства на матчах під егідою організації до червня 2025 року.

Нагадаємо, нетверезі арбітри з вкраденим знаком були затримані поліцією в польському місті Люблін. Вони мали працювати на матчі 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів між київським Динамо та Глазго Рейнджерс, проте від суддівства цього матчу їх відсторонили.