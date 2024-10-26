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Жіноча збірна України зіграла внічию з Туреччиною.

Головний тренер жіночої збірної України Володимир Пятенко прокоментував нічийний результат у першому матчі відбору плей-оф Євро-2025 проти Туреччини (1:1).

"Були два різні тайми. У першому мої підопічні повністю виконали план на гру — частіше контролювали м’яч, нестандартно діяли на флангах, добре на підбираннях. Важливо, що територіальну перевагу вдалося матеріалізувати в забитий м’яч.

Не виключено, що дівчата передчасно повірили, що можуть узяти гору без особливих зусиль. Після перерви нам уже бракувало концентрації, чіткої підстраховки, чим і скористалися господарки, вирівнявши становище. Ще були напівмоменти, але обидві команди їх не реалізували. Прикро, що ми не втримали переможний рахунок, тепер будемо відштовхуватися від того, що маємо.

Важливо, що обійшлося без серйозних пошкоджень, і в матчі-відповіді, який відбудеться у столиці Молдови 29 жовтня, можна буде розраховувати на всіх ключових гравчинь.

Сьогодні ми вирушаємо зі Стамбула до Кишинева, де ввечері вже заплановане тренування на стадіоні Зімбру", — наводить слова Пятенка прес-служба УАФ.

Матч-відповідь пройде в Кишиневі на стадіоні Зімбру, 29 жовтня.