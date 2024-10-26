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Серйозні амбіції у аргентинця в США.

Зірковий нападник Інтер Маямі Ліонель Мессі розповів про грандіозні плани клубу з "сонячного міста". Цитує аргентинця Фабріціо Романо.

"Сподіваюся, ми зможемо виграти Кубок МЛС та взяти ще один трофей. Не тільки для себе особисто, а й для клубу, який так багато зробив для того, щоб це сталося.

Це життєво важливо для зростання Інтера, особливо з урахуванням створення складу чемпіонського рівня. Ми всі знали про це з самого початку.

Було б здорово виграти трофей та зберегти ентузіазм навколо нашого клубу. Ми хочемо і далі допомагати Інтеру рости. Хочемо зробити його найкращим у МЛС і, якщо можливо, одним із найкращих у світі.

У нас немає обмежень. Це виходить від наших власників. Така їхня філософія — завжди прагнути більшого. Доказом тому слугує все те, чого вони домоглися досі.

Думаю, завоювання трофеїв допомагає цьому процесу. Ми хочемо і далі перемагати та боротися за все, що поставлено на карту. Час покаже, на що здатна ця команда", — сказав Мессі.

Цього сезону Лео Мессі відіграв за Інтер Маямі 20 матчів, забив 20 голів та віддав 11 результативних передач.