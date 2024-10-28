Перес шокований.
Де ла Фуенте, getty images
28 жовтня 2024, 18:53
Керманич мадридського Реала Карло Анчелотті, який вважався головним претендентом на отримання нагороди "Найкращого тренера року" за версією France Football, судячи за все залишиться ні з чим.
За інформацією іспанського видання AS, переможцем у цій номінації стане головний тренер збірної Іспанії Луїс де ла Фуенте, який привів свою національну команду до золотих медалей на Євро-2024.
Зазначимо, що Анчелотті цього року виграв із мадридським Реалом Ла Лігу, Лігу чемпіонів та Суперкубок Іспанії.