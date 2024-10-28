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Перес шокований.

Керманич мадридського Реала Карло Анчелотті, який вважався головним претендентом на отримання нагороди "Найкращого тренера року" за версією France Football, судячи за все залишиться ні з чим.

За інформацією іспанського видання AS, переможцем у цій номінації стане головний тренер збірної Іспанії Луїс де ла Фуенте, який привів свою національну команду до золотих медалей на Євро-2024.

Зазначимо, що Анчелотті цього року виграв із мадридським Реалом Ла Лігу, Лігу чемпіонів та Суперкубок Іспанії.