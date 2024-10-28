Представників "вершкових" на церемонії вручення немає.
Реал, getty images
28 жовтня 2024, 22:40
Мадридський Реал визнано найкращим чоловічим футбольним клубом у 2024 році.
Після оголошення результату ведучі відразу перейшли до наступної номінації, оскільки ніхто з представників "вершкових" не приїхав на церемонію нагородження в знак протесту з приводу ситуації навколо Вінісіуса Жуніора
.
До номінації також потрапили дортмундська Боруссія, каталонська Жирона, леверкузенський Баєр та англійський Манчестер Сіті.
Реал минулого сезону виграв Лігу чемпіонів, іспанську Ла Лігу та Суперкубок Іспанії.