Мадридський Реал визнано найкращим чоловічим футбольним клубом у 2024 році.
Після оголошення результату ведучі відразу перейшли до наступної номінації, оскільки ніхто з представників "вершкових" не приїхав на церемонію нагородження в знак протесту з приводу ситуації навколо Вінісіуса Жуніора.
До номінації також потрапили дортмундська Боруссія, каталонська Жирона, леверкузенський Баєр та англійський Манчестер Сіті.
Реал минулого сезону виграв Лігу чемпіонів, іспанську Ла Лігу та Суперкубок Іспанії.