Аргентинець вдруге поспіль стає переможцем в цій номінації.
мартінес, getty images
28 жовтня 2024, 22:59
Воротар Астон Вілли та збірної Аргентини Еміліано Мартінес став найкращим воротарем 2024 року за версією французького журналу France Football.
Повний список номінантів виглядає наступним чином: Діогу Кошта (Порту), Джанлуїджі Доннарума (ПСЖ), Грегор Кобель (Боруссія Д), Андрій Лунін (Реал Мадрид), Майк Меньян (Мілан), Георгій Мамардашвілі (Валенсія), Унаї Сімон (Атлетік), Ян Зоммер (Інтер) та Ронувен Вільямс (Мамелоді Сандаунс).
Еміліано Мартінес вдруге поспіль став найкращим воротарем року за версією французького журналу France Football.