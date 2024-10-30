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Екснападник Реала підтримав Вінісіуса.

Іспанський півзахисник англійського Манчестер Сіті Родрі став володарем Золотого м’яча-2024 року.

Оскільки значна кількість уболівальників очікувала побачити цю нагороду в руках бразильського нападника мадридського Реала Вінісіуса Жуніора, то останні кілька днів тільки й тривають розмови про те, наскільки гравець "містян" та збірної Іспанії "заслуговував" на це визнання.

До полеміки долучився й колишній нападник мадридського Реала Карім Бензема.

"Я нічого не маю проти Родрі, і він дійсно чудовий гравець, але коли я лежу на дивані, дивлюсь телевізор, то не бачу речей у його виконанні, які змушують мене сказати: "Вау!". А Вінісіус робив таке і не одноразово. Він заслуговує на Золотий м'яч.

Я розмовляв із ним, писав йому повідомлення. Він був засмучений, це нормально. Важко, коли всі бачать, що ти володар Золотого м'яча, а в кінці за кілька годин до церемонії тобі кажуть, що ти не виграєш.

Але він гарний хлопець, він буде працювати і одного дня він переможе", — заявив французький виконавець.

Нагадаємо, що до цього з приводу нагороди для Вінісіуса висловлювався й головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола.