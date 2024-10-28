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Іспанець отримав почесну нагороду в еру без Ліонеля Мессі та Кріштіану Роналду!

Півзахисник Манчестер Сіті і збірної Іспанії з футболу Родрі став володарем Золотого м'яча за підсумками сезону-2023/24. Про це було оголошено на урочистій церемонії в Парижі.

Нападник мадридського Реала збірної Бразилії Вінісіус Жуніор посів друге місце в голосуванні за нагороду.

У топ-5 найкращих футболістів світу за підсумками минулого сезону за версією французької газети France Football також увійшли: третє місце — Джуд Беллінгем (Реал), четверте місце — Даніель Карвахаль (Реал), п'яте місце — Ерлінг Голанд (Манчестер Сіті).