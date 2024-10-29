Англія

Керманич Манчестер Сіті висловився про рішення вручити Золотий м'яч його підопічному Родрі.

Напередодні центральний півзахисник Манчестер Сіті і збірної Іспанії Родрі став володарем Золотого м'яча за підсумками сезону-2023/24, обійшовши у голосуванні вінгера мадридського Реала Вінісіуса Жуніора.

Головний тренер "містян" Хосеп Гвардіола висловився про результати голосування серед журналістів на користь його підопічного.

"Чи повинен був Вінісіус виграти Золотий м'яч? Можливо, але сталося те, що сталося. Це рішення журналістів, а не групи якихось елітних людей, які вирішують, що їм робити. Це рішення було прийняте у голосуванні по всьому світу, не лише однією країною, яка голосує.

Якщо б Віні виграв Золотий м’яч, це було б більш ніж заслужено! Як минулого сезону з Ерлінгом Голандом, який тоді не виграв. Але Ерлінг був там, він був щасливий, привітав Мессі та сказав, що спробує зробити це в наступному році", — цитує слова Хосепа Гвардіоли журналіст Фабріціо Романо.

Нагадаємо, раніше організатори Золотого м'яча пояснили, чому нагороду отримав Родрі, а не Вінісіус.