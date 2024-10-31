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Академія поєднує інтенсивні футбольні тренування з підготовкою до вступу до найкращих університетів Чехії та інших європейських країн.

Унікальна можливість для українських школярів та випускників 10-11 класів з України

Мрієте про те, щоб стати професійним футболістом і водночас здобути якісну освіту в Європі? MSM Football Academy, яка розташована в Празі, Чехія, пропонує унікальний шлях до успіху. Наша академія поєднує інтенсивні футбольні тренування з підготовкою до вступу до найкращих університетів Чехії та інших європейських країн.

Ексклюзивна річна програма

Програма MSM Football Academy розрахована на рік або пів року, і включає не лише регулярні футбольні тренування, а й поглиблене вивчення чеської чи англійської мови. Під ретельним контролем тренерів та кураторів, наші учасники знаходять оптимальний баланс між спортом та навчанням. Цей підхід гарантує, що ти зможеш не лише розвивати свої спортивні навички, а й успішно підготуватися до вступу до європейських університетів.

Тренування під керівництвом професіоналів

Тренувальний процес відбувається на базі одного з провідних футбольних клубів Чехії — SK Sparta Praha, а заняття проводяться під керівництвом досвідчених тренерів, включаючи колишнього гравця збірної України Михайла Старостяка та тренера команди U-21 ФК «Шахтар» Донецьк.

Ви зможете брати участь в офіційних матчах Празької ліги та Кубка Чехії. Це відчинить перед вами двері до професійних футбольних клубів. Всі ігри записуються, аналізуються та доступні для перегляду на офіційних платформах академії.

Можливості для міжнародної кар'єри

Академія надає можливість стати офіційним гравцем Федерації футболу Чехії, що дозволяє тобі брати участь в офіційних матчах, турнірах та кубках як усередині країни, так і на міжнародній арені. За твоїми виступами стежитимуть скаути провідних футбольних клубів Чехії, надаючи шанс укласти професійні контракти із топ-клубами.

Переваги співпраці з партнерами

MSM Football Academy підтримує тісні зв'язки з провідними спортивними та освітніми організаціями, такими як:

– Футбольна федерація Чехії

– Футбольна федерація Праги

– Футбольна федерація Києва

– Клуби «Спарта» та «Богеміанс» Прага

– Компанія Nike

– Мережа фітнес-центрів Xplore Fitness

Ці партнери сприяють нашому успіху та допомагають гравцям академії просуватися на міжнародну арену.

Повне оснащення для комфортних тренувань

Кожен гравець MSM Football Academy отримує повний комплект екіпірування, який включає:

– Тренувальну форму (гетри, шорти, футболка, толстовка, спортивна пляшка);

– Спортивний костюм;

– Спортивну сумку.

Ми робимо все, щоб ти був повністю готовий до тренувань та ігор на найвищому рівні. В Академії створюється атмосфера підтримки та командного духу, де важливим є кожен гравець, а твій індивідуальний прогрес завжди в пріоритеті.

Навчальні можливості для вступу до університетів

Наша програма також включає підготовку до вступу до чеських університетів. Ви можете вибрати навчання чеською або англійською мовою. Після закінчення курсу ви зможете безкоштовно навчатися у державних університетах Чехії.

Якщо ви віддаєте перевагу навчанню англійською мовою, програма також включає поглиблене вивчення англійської. Вартість навчання в університетах Чехії англійською мовою значно нижча, ніж в інших європейських країнах, що робить навчання доступним для українських студентів.

Наші головні цілі

Ми прагнемо двох основних цілей:

– Перемагати у кожному матчі.

– Розвивати індивідуальні навички кожного гравця.

Кожен гравець має свої унікальні здібності, і наша мета — допомогти розкрити їхній потенціал максимально. Ми працюємо над розвитком індивідуальних навичок, удосконалюючи техніку, тактичне мислення та фізичну підготовку, щоб кожен футболіст зміг досягти найвищих результатів на полі.

Ваш шанс розпочати кар'єру

MSM Football Academy — це не просто академія футболу, це ваш шанс розпочати кар'єру в європейському футболі та здобути якісну освіту. За короткий термін ви можете зробити значний крок до своєї мрії, поєднуючи спорт та навчання.

Приєднуйтесь до нас і відкривайте для себе нові горизонти!