Легенда англійської Прем'єр-ліги очолив рідну національну команду.
Двайт Йорк, Getty Images
01 листопада 2024, 20:48
Двайт Йорк призначений головним тренером збірної Тринідаду й Тобаго, передає офіційний сайт місцевої Федерації футболу.
Для 52-річного (3 листопада виповниться 53) спеціаліста це лише друге місце роботи. Протягом 18 матчів у травні 2022 — січні 2023 року він очолював Макартур, з яким виграв Кубок Австралії.
Збірна Тринідаду й Тобаго перебуває на 102-й сходинці рейтингу національних команд від ФІФА. Серед виключно представників КОНКАКАФ вона є 11-ю.
Колектив веде боротьбу за вихід на чемпіонат світу-2026. Після двох зіграних матчів другого етапу кваліфікації він знаходиться на другій сходинці турнірної таблиці своєї групи (В) з чотирма очками.
В якості гравця Йорк відзначився 18 голами в 72 матчах за збірну Тринідаду й Тобаго. Екснападник Астон Вілли й Манчестер Юнайтед є 19-м у списку найкращих бомбардирів в історії АПЛ (123 результативних удари в 375 поєдинках).