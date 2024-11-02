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Аль-Хіляль вирішив не відпускати зіркового бразильця до національної команди.

Напередодні національна збірна Бразилії оголосила заявку на матчі проти Венесуели та Уругваю, які пройдуть у рамках кваліфікації до чемпіонату світу-2026.

Головний тренер "селесао" Дорівал Жуніор пояснив, чому до табору його команди не отримав виклик зірковий вінгер саудівського Аль-Хіляля Неймар.

"Я можу підтвердити, що Неймар був готовий бути тут, але він відіграв мало хвилин після травми, і ми поважаємо рішення його клубу.

Ми будемо готові до його повернення під час наступного виклику до збірної, коли він буде готовий", — цитує слова Дорівана Жуніора журналіст Фабріціо Романо.

Нагадаємо, 14 листопада бразильці гостюватимуть у збірної Венесуели, тоді як 20-го зустрінуться зі збірною Уругваю вдома.

Після десяти зіграних матчів колектив Дорівала Жуніора йде четвертим (із десяти) у турнірній таблиці південноамериканського відбору, маючи 16 залікових балів.