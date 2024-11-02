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Правила МЛС обмежують Інтер.

Головний тренер Інтер Маямі Херардо Мартіно прокоментував чутки, що пов'язують Неймара з переходом до клубу зі штату Флорида. Цитує аргентинського фахівця ESPN.

"З Мессі та хлопцями, які вже тут, можливо все. Але я не можу уявити, як це можна реалізувати, якщо ліга не зробить зарплатні правила більш гнучкими. Коли це пишуть або говорять у ЗМІ, це не має наслідків, але як це можна здійснити?

Реальність така, що в МЛС суворі правила, які не можна порушувати, якщо тільки ліга не вирішить їх змінити. Кожен, хто купив тут будинок, приїхав грати? Ха! Не можна так просто говорити про те, чи може гравець перейти чи ні. Мені здається, коли ми говоримо про це, необхідна інша основа. Не можна говорити або згадувати гравця тільки тому, що він купив будинок тут або його подруга з Форт-Лодердейла. Це безглуздя, потрібно говорити про конкретні речі.

Спочатку потрібно проаналізувати, що пропонує ліга, і чи дійсно це можливо. Виходячи з цього, сьогодні це неможливо, так що в цій розмові немає подальшого сенсу", — сказав Мартіно.