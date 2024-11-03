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До вашої уваги інформація щодо повномасштабного російського вторгнення в Україну за підсумками 2 листопада 2024 року.

Завершилася 983 доба героїчного протистояння Українського народу р осійському повномасштабному воєнному вторгненню.

ВТРАТИ ВОРОГА

ГОЛОВНІ НОВИНИ (hromadske)

Українська армія стримує один із найпотужніших наступів росії від 2022 року, сказав головнокомандувач ЗСУ Сирський. Ситуація на фронті залишається складною.

Австралія відправила Україні авіаційні бомби JDAM-ER з дальністю до 72 км, які раніше були на озброєнні служби Королівських Військово-повітряних сил країни.

В Україні з'явився перший Центр реінтеграції для звільнених військовополонених, , який надає всі послуги в одному місці. Зокрема медичну, реабілітаційну та психологічну допомогу.

Повені в Іспанії забрали життя щонайменше 211 людей, ще десятки — зникли безвісти. Для подолання наслідків влада наказала розгорнути найбільшу кількість військових в історії країни у мирний час.

В Офісі президента «оптимістично налаштовані» щодо можливої перемоги Трампа на виборах президента у США. Вони вважають, що Зеленський зможе схилити його на свій бік.

ІНФОРМАЦІЯ ГЕНШТАБУ ЗСУ ЩОДО СИТУАЦІЇ НА ФРОНТІ

Російські загарбники завдали по території України один ракетний та 56 авіаударів, застосувавши одну керовану ракету та 81 КАБ. Крім цього, росіяни залучили для ураження 437 дронів-камікадзе та здійснили понад три тисячі обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

На Харківському напрямку наші війська відбивали 8 атак противника в районах Вовчанська та Гатища – 7 атак відбито, ще 1 атака триває, ситуація контрольована.

На Куп’янському напрямку противник 13 разів проводив штурми позицій наших оборонців у районах Піщаного, Загризового, Петропавлівки, Зеленого Гаю, Кругляківки, Колісниківки та Лозової. Українські захисники відбили сім атак, ще шість – наразі тривають.

На Лиманському напрямку протягом доби російські загарбники 16 разів атакували позиції українців неподалік Греківки, Тернів, Ямполівки, Торського та Серебрянського лісу. На даний час точиться два бої. До того ж противник активно застосовував авіацію, завдавши двадцять чотири авіаудари некерованими ракетами.

На Сіверському напрямку впродовж дня ворог здійснив сім наступальних дій в районах Івано-Дар’ївки та Виїмки.

На Краматорському напрямку наразі зафіксовано одне бойове зіткнення поблизу Предтечиного, яке успішно відбили наші захисники.

Скинувши три керовані авіабомби на Торецькому напрямку, росіяни вісім разів атакували позиції сил оборони. Основні зусилля наступу окупанти сконцентрували поблизу населених пунктів Торецьк та Щербинівка. На даний час продовжується одне бойове зіткнення.

Від початку цієї доби, на Покровському напрямку, росіяни 11 разів намагалися прорвати нашу оборону неподалік населених пунктів Миколаївка, Промінь, Крутий Яр, Селидове та Вишневе. Поблизу Крутого Яру дотепер триває одне боєзіткнення. Противник зазнає значних втрат — сьогодні на цьому напрямку було знешкоджено 229 окупантів, 87 з них — безповоротно. Також знищено два танки та дві БМП противника.

На Курахівському напрямку ворог також активний — 51 раз атакував наші позиції поблизу населених пунктів Іллінка, Новоселидівка, Новодмитрівка, Гостре, Максимільянівка, Антонівка, Костянтинівка та Катеринівка, дев'ять боїв — продовжуються. За уточненою інформацією знешкоджено 180 окупантів, 66 з них — безповоротно, до того ж знищено один автомобіль та пошкоджено дві бойові броньовані машини та одну артилерійську систему.

На Времівському напрямку загарбники здійснили 14 наступальних дій неподалік Трудового та Максимівки. Чотири боєзіткнення досі продовжуються. Ворог завдав авіаційного удару в районах Новодар’ївки, Богоявленки, Максимівки та Великої Новосілки, скинувши шість КАБ та застосувавши 30 НАР.

На Оріхівському напрямку наші війська відбивали 4 атаки противника поблизу Новоандріївки, Роботиного та Малої Токмачки. До цього часу триває одна спроба противника просунутись в напрямку наших позицій неподалік Новоандріївки.

На Придніпровському напрямку наші війська відбили три атаки противника неподалік Козачих Лагерів, Дніпрян та острова Козацький, противник успіху не мав.

На інших напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала.

ЗВЕРНЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ВОЛОДИМИРА ЗЕЛЕНСЬКОГО

"Сьогодні перш за все вдячність нашим воїнам. Усім, хто захищає Україну від щоденних атак «шахедів» та ракет. Росія поступово нарощує цю активність. І для цього досі має змогу, на жаль, використовувати західні компоненти.

За жовтень місяць більш ніж 2 тисячі «шахедів» було проти України, проти наших людей. Буквально кожної доби. Така кількість «шахедів» – це понад 170 тисяч компонентів, які мали б бути заблоковані для постачання в Росію. Мікросхеми, мікроконтролери, процесори, багато різних деталей, без яких просто був би неможливий цей терор.

Все це постачається в Росію з-за кордону. І це, на жаль, від компаній з Китаю, Європи, Америки – багато мікровнесків у постійний російський терор. Це знов і знов повертає світ до необхідності працювати значно більше, щоб контролювати експорт спеціальних деталей та ресурсів. Щоб не давати Росії можливість обходити санкції, які давно вже були введені проти Росії за цю війну.

Так само як із «шахедами» – з російськими ракетами. Вони всі містять компоненти з інших країн. Боротися проти російських ударів – це означає боротися в тому числі за силу санкцій проти Росії. Санкції мають збільшуватись, бути ефективними. І кожна схема обходу санкцій – це злочин проти людей і світу. І саме такі схеми дозволяють Росії також допомагати нарощувати мʼязи режимам в Ірані та Північної Кореї. Це глобальна загроза. І тільки глобальним, спеціальним тиском можна це подолати".

Віримо у Збройні Сили України та допомагаємо їм! Разом Ми – сила! Слава Україні!