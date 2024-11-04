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Черговий футболіст під підозрою.

Півзахисника чилійського Коло-Коло Артуро Відаля та його партнерів по команді звинуватили в сексуальному насильстві. Про це повідомляє телеканал ADN.

За інформацією джерела, інцидент стався в барі у місті Сантьяго. Жертва перебувала в стані наркотичного сп'яніння, після чого зазнала сексуального насильства з боку Відаля. Крім відомого чилійця, у справі також фігурують кілька футболістів Коло-Коло.

Повідомляється, що співробітники правоохоронних органів почали розслідування. Футболіста доправили в поліцейську дільницю для перевірки особи. Розслідування інциденту триває.