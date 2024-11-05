Інше

Керманич "біло-блакитних" Скалоні розраховує на 28 виконавців.

Стало відомо, які гравці приєднаються до розташування збірної Аргентини для підготовки до найближчих матчів, передає офіційний сайт місцевої Федерації футболу.

Головний тренер "біло-блакитних" Ліонель Скалоні визначився зі списком виконавців, які в листопаді зможуть допомогти своїй національній команді в кваліфікаційних поєдинках ЧС-2026.

Заявка збірної Аргентини :

Воротарі: Еміліано Мартінес (Астон Вілла), Вальтер Бенітес (ПСВ), Херонімо Рульї (Марсель);

Захисники: Науель Моліна (Атлетіко Мадрид), Гонсало Монтьєль (Севілья), Крістіан Ромеро (Тоттенгем), Херман Песселья (Рівер Плейт), Леонардо Балерді (Марсель), Ніколас Отаменді (Бенфіка), Неуен Перес (Порту), Лісандро Мартінес (Манчестер Юнайтед), Ніколас Тальяфіко (Ліон);

Півзахисники: Енцо Фернандес (Челсі), Леандро Паредес (Рома), Есекьєль Паласіос (Баєр), Родріго Де Пауль (Атлетіко Мадрид), Алексіс Мак Аллістер (Ліверпуль), Джовані Ло Чельсо (Реал Бетіс), Енцо Барренечеа (Валенсія), Тьяго Альмада (Ботафого), Факундо Буонанотте (Лестер Сіті), Ніколас Пас (Комо);

Нападники: Ліонель Мессі (Інтер Маямі), Алехандро Гарначо (Манчестер Юнайтед), Ніколас Гонсалес (Ювентус), Хуліан Альварес (Атлетіко Мадрид), Лаутаро Мартінес (Інтер), Валентін Кастельянос (Лаціо).

Нагадаємо, 15 листопада аргентинці гостюватимуть у збірної Парагваю, тоді як 20-го зустрінуться зі збірною Перу вдома.

Після десяти зіграних матчів колектив Скалоні йде першим (із десяти) у турнірній таблиці південноамериканського відбору, маючи 22 залікових бали.