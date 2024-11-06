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Корисна інформація не лише для футболістів, а й для спортсменів в цілому.

Футбол — це не лише стратегія та техніка, а й величезні фізичні навантаження. Під час гри футболісти постійно знаходяться в русі, витрачаючи значну кількість енергії на швидкі ривки, стрибки, силові єдиноборства та тривалі бігові навантаження. Такі види активності виснажують організм і можуть призвести до дефіциту важливих мікроелементів та вітамінів, які необхідні для підтримання високої продуктивності та швидкого відновлення. Разом з онлайн супермаркетом VARUS.UA ми підготували інформацію, яка буде корисна кожному гравцю в футбол.

Типи навантажень футболіста та їх вплив на організм

Футболісти стикаються з декількома видами навантажень під час тренувань і матчів:

- Аеробні навантаження: Це тривалі бігові дистанції, коли гравець повинен підтримувати високий темп протягом тривалого часу. Такі навантаження знижують рівень глікогену в м'язах, що може призвести до втоми.

- Анаеробні навантаження: Це швидкі ривки та спринти, під час яких футболіст працює на межі своїх можливостей. Ці навантаження викликають накопичення молочної кислоти у м'язах, що може викликати больові відчуття та стомлюваність.

- Силові навантаження: Футболісти часто вступають в єдиноборства, де використовуються м'язи ніг, спини та преса. Для таких навантажень важливі білки та мінерали, що підтримують м'язову масу та здоров'я суглобів.

- Швидкість реакції та концентрація: Інтенсивні футбольні матчі вимагають високої розумової активності, швидкого прийняття рішень і чіткої координації.

Через ці навантаження футболісти часто стикаються з дефіцитом енергії, білків, мікроелементів (магнію, калію, кальцію) та вітамінів (особливо групи В та D). Продукти для підвищення продуктивності футболіста

Вуглеводи є основним джерелом енергії для футболістів, особливо під час тривалих матчів. Вони дозволяють підтримувати високий рівень витривалості.

- Цілозернові продукти (хліб, крупи, паста)

- Коричневий рис

- Вівсянка

- Фрукти (банани, яблука, ягоди)

Білки для відновлення та росту м'язів. Білки необхідні для відновлення м'язів після інтенсивних тренувань і матчів, а також для підтримки м'язової маси.

- Куряче філе, індичка

- Яйця

- Риба(лосось, тунець)

- Бобові (квасоля, сочевиця)

- Грецький йогурт

Здорові жири для підтримки енергії. Жири також є важливим джерелом енергії та допомагають організму засвоювати вітаміни, підтримують здоров'я суглобів і знижують запалення.

- Авокадо

- Оливкова олія

- Горіхи та насіння

- Жирна риба (скумбрія, сардини)

Вітаміни та мінерали для загального здоров'я. Футболісти часто стикаються з дефіцитом магнію та калію, які важливі для м'язової роботи та запобігання судом. Вітаміни групи В підтримують рівень енергії та концентрації, а вітамін D — здоров'я кісток.

- Шпинат (магній, залізо)

- Банани (калій)

- Молочні продукти (кальцій та вітамін D)

- Цитрусові (вітамін С)

Вода та електроліти. Вода — ключовий елемент для підтримки гідратації під час гри. Футболісти також повинні відновлювати електроліти, які втрачаються разом з потом.

- Вода з додаванням лимона або лайму

- Ізотонічні напої

- Кокосова вода

Харчування знаменитих футболістів: що вони їдять для максимальної ефективності?

Сучасні та історичні футбольні легенди завжди приділяли особливу увагу своєму раціону, щоб підтримувати форму на найвищому рівні.

Кріштіану Роналду — відомий своєю дисципліною в питаннях харчування. Його дієта багата на нежирне м'ясо, рибу, овочі, фрукти та цілозернові продукти. Роналду намагається уникати цукру та шкідливих жирів. Його улюблений напій — вода, а також він часто вживає рибу, зокрема морський окунь і тунець.

Ліонель Мессі — аргентинська зірка футболу, який також приділяє увагу правильному харчуванню. Відомо, що Мессі дотримується дієти, багатої на овочі, фрукти, злаки та нежирні білки. Він уникає оброблених продуктів і надає перевагу цілозерновим макаронам та рибі.

Правильне харчування є невіддільною частиною успіху будь-якого футболіста. Для досягнення максимальної продуктивності на полі гравцям необхідно споживати продукти, що забезпечують їх енергією, білками для відновлення та вітамінами для підтримки загального здоров'я.