Іменитий футболіст стане головним тренером Сербії U-21.
Александар Коларов, getty images
07 листопада 2024, 20:59
Колишній захисник Манчестер Сіті, Лаціо, Роми та Інтера Александар Коларов розпочне тренерську кар'єру.
Як повідомляє журналіст Ніколо Скіра, 38-річний іменитий фулбек незабаром стане головним тренером молодіжної збірної Сербії вікової категорії U-21.
Зазначається, що сторони вже узгодили деталі майбутньої угоди.
Нагадаємо, що Коларов завершив професійну кар'єру футболіста влітку 2022 року. Його останнім клубом був міланський Інтер.