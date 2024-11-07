Колишній захисник Манчестер Сіті, Лаціо, Роми та Інтера Александар Коларов розпочне тренерську кар'єру.

Як повідомляє журналіст Ніколо Скіра, 38-річний іменитий фулбек незабаром стане головним тренером молодіжної збірної Сербії вікової категорії U-21.

Зазначається, що сторони вже узгодили деталі майбутньої угоди.

Нагадаємо, що Коларов завершив професійну кар'єру футболіста влітку 2022 року. Його останнім клубом був міланський Інтер.