Завершилися перші матчі третього туру основного раунду Ліги конференцій, переважна більшість яких відбулася у часовому слоті 19:45.

До вашої уваги їхні результати.

Бачка-Топола — Лугано 4:1
Голи: Станич, 4, 62, Пантовіч, 59, 86

Гент — Омонія 1:0
Гол: Гендельман, 31

ГІК — Олімпія Любляна 0:2
Голи: Брест, 57, Агба, 68

Легія Варшава — Динамо Мінськ 4:0
Голи: Лукіньяш, 10, 55, Гуаль, 51 (пен.), 59

Пафос — Астана 1:0
Гол: Андерсон Сільва, 87

Петрокуб — Рапід 0:3
Голи: Болла, 13, Бургшталлер, 53, 81

Шемрок Роверс - Нью-Сейнтс 2:1
Голи: Кенні, 23, Воттс, 38 — Вільямс, 14