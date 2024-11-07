До вашої уваги результати перших матчів, які пройшли у рамках третього туру ЛК.
ФК Легія
07 листопада 2024, 21:40
Завершилися перші матчі третього туру основного раунду Ліги конференцій, переважна більшість яких відбулася у часовому слоті 19:45.
До вашої уваги їхні результати.
Бачка-Топола — Лугано 4:1
Голи: Станич, 4, 62, Пантовіч, 59, 86
Гент — Омонія 1:0
Гол: Гендельман, 31
ГІК — Олімпія Любляна 0:2
Голи: Брест, 57, Агба, 68
Легія Варшава — Динамо Мінськ 4:0
Голи: Лукіньяш, 10, 55, Гуаль, 51 (пен.), 59
Пафос — Астана 1:0
Гол: Андерсон Сільва, 87
Петрокуб — Рапід 0:3
Голи: Болла, 13, Бургшталлер, 53, 81
Шемрок Роверс - Нью-Сейнтс 2:1
Голи: Кенні, 23, Воттс, 38 — Вільямс, 14