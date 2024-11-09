На поточний момент 32-річний нападник Аль-Хіляля Неймар не веде переговорів із клубом про дострокове розірвання контракту. Про це повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг.

За інформацією джерела, футболістові нічого не відомо про подібні переговори. Він вибув через травму підколінного сухожилля на шість-вісім тижнів, однак після відновлення має намір повернутися на поле. Головною метою 32-річного нападника є виступ на чемпіонаті світу 2026 року в складі збірної Бразилії.

Чинний контракт гравця з клубом розрахований до 30 червня 2025 року з опцією продовження ще на один рік.

Цього сезону Неймар відіграв за Аль-Хіляль 42 хвилини, пропустивши рік через розрив хрестоподібної зв'язки.