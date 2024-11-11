Чилієць, як і раніше, потрібен національній команді.
Артуро Відаль, Getty Images
11 листопада 2024, 22:38
37-річний півзахисник Артуро Відаль знову викликаний до збірної Чилі.
У листопадову міжнародну паузу його команді належить зіграти з командами Перу і Венесуели в рамках відбору на мундіаль 2026 року.
Нагадаємо, що Відаль майже з початку 2024 року виступає на батьківщині за Коло-Коло. Це його рідна команда, у структурі Коло-Коло він розпочав свою кар'єру, а після перейшов до Баєра 2007 року.
Поза європейським футболом Відаль уже з літа 2022 року. Протягом півтора року він виступав у Бразилії за Фламенго та Атлетіко Паранаенсе.
Зазначимо, що востаннє до збірної Чилі Відаль викликався понад рік тому.