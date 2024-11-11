37-річний півзахисник Артуро Відаль знову викликаний до збірної Чилі. 

У листопадову міжнародну паузу його команді належить зіграти з командами Перу і Венесуели в рамках відбору на мундіаль 2026 року. 

Нагадаємо, що Відаль майже з початку 2024 року виступає на батьківщині за Коло-Коло. Це його рідна команда, у структурі Коло-Коло він розпочав свою кар'єру, а після перейшов до Баєра 2007 року. 

Поза європейським футболом Відаль уже з літа 2022 року. Протягом півтора року він виступав у Бразилії за Фламенго та Атлетіко Паранаенсе.

Зазначимо, що востаннє до збірної Чилі Відаль викликався понад рік тому.