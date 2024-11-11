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Чилієць, як і раніше, потрібен національній команді.

37-річний півзахисник Артуро Відаль знову викликаний до збірної Чилі.

У листопадову міжнародну паузу його команді належить зіграти з командами Перу і Венесуели в рамках відбору на мундіаль 2026 року.

Нагадаємо, що Відаль майже з початку 2024 року виступає на батьківщині за Коло-Коло. Це його рідна команда, у структурі Коло-Коло він розпочав свою кар'єру, а після перейшов до Баєра 2007 року.

Поза європейським футболом Відаль уже з літа 2022 року. Протягом півтора року він виступав у Бразилії за Фламенго та Атлетіко Паранаенсе.

Зазначимо, що востаннє до збірної Чилі Відаль викликався понад рік тому.