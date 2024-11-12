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Дивовижний поворот подій у футбольному світі.

Центральний захисник австрійського Блау-Вайсс Сілван Валлнер ухвалив рішення про завершення кар'єри. Про це повідомляє Blick.

Причиною такого вчинку швейцарця стала релігія. 22-річний футболіст — прихильник одного з напрямків протестантства, який забороняє працювати і грати у футбол по суботах. А оскільки матчі чемпіонату Австрії часто випадають саме на цей день, то гравець чітко для себе вирішив, що більше не може йти проти релігії, тому закінчив із професійним футболом.

Зазначимо, що Валлнер перейшов у Блау-Вайсс із Цюриха на початку вересня. За клуб із Лінца захисник зіграв 5 матчів і заробив 1 жовту картку. Футболіст провів 3 гри у складі молодіжної збірної Швейцарії U-21.

Раніше повідомлялося, що Стротман завершив професійну кар'єру.