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Нестаріюча легенда японського футболу.

Досвідчений колишній нападник національної збірної Японії Міура Кадзуйосі не думає про завершення професійної кар'єри, незважаючи на свій вік.

Як повідомляє Transfer News Live, 57-річний японський нападник офіційно оголосив про те, що в наступному сезоні планує продовжити виступати за Атлетіко Судзука з четвертого дивізіону Японії.

Наступний сезон має стати для Міури ювілейним, 40-им, в якості професійного футболіста. Наразі його контракт належить Йокогамі з другого дивізіону, а за Атлетіко Судзука він грав на правах оренди.

У кампанії-2023/24 Міура Кадзуйосі провів 377 хвилин у 17 матчах у всіх турнірах, в яких результативними діями він не відзначався.