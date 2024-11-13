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Захисник поскаржився на брак уваги тренера національної збірної.

Національна збірна Іспанії влітку цього року здобула титул чемпіона Європи-2024 в Німеччині.

Центральний захисник Начо Фернандес тоді був складовою команди Луїса де ла Фуенте, однак зіграв лише обмежений час у чотирьох із семи поєдинках "Фурії Роха" на цьому турнірі.

На рахунку тоді ще гравця мадридського Реала загалом 264 хвилин в одному матчі групового етапу, 1/4 фіналу, півфіналі та фіналі.

Проте після завершення турніру 34-річний виконавець переїхав до Саудівської Аравії задля виступів у місцевій Аль-Кадсії, і його зв’язок із головною командою країни зник.

"Із усіх тих, хто виграв чемпіонат Європи, єдиним, хто залишився поза грою через технічне рішення головного тренера, був я. Я цим здивований.

Я не розмовляв із де ла Фуенте з тих пір, як ми виграли чемпіонат Європи. Я б дуже хотів поїхати на один із зборів команди ще раз. Мені це здається трохи дивним.

Є й інші товариші по команді, які змінили команду та країну, але продовжували їздити до табору Іспанії. Це питання до тренера, у мене не було з ним проблем, але я з ним більше не розмовляв", — заявив іспанський виконавець.

Начо в поточному сезоні відіграв 12 матчів.