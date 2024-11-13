Сьогодні, 13 листопада, юнацька збірна України U-19 проведе свій стартовий матч у відбірковій кампанії Євро-2025.

Першим суперником команди Дмитра Михайленка буде збірна Казахстану.

Стартовий свисток пролунає о 20:00 за Києвом.

Онлайн-трансляція матчу Україна U-19 — Казахстан U-19:

Після зустрічі з Казахстаном Україна зіграє проти Словенії та Нідерландів — 16 та 19 листопада відповідно.